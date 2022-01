Météo : les épaisses particules fines gâchent le beau ciel bleu

Photo : YONHAP News

La météo n’a guère changé en 24 heures. Le ciel était toujours présent dans le ciel sud-coréen. Deux trois nuages ont fait leur apparition dans la journée à Jeju ainsi que sur les îlots Dokdo.Les températures restent toujours aussi fraîches. Ce matin, il a fait -6°C à Séoul, idem à Cheongju, -5°C Daegu et -4°C à Gwangju. Le thermomètre a affiché dans l’après-midi une moyenne de 4°C dans le Nord du pays avec un mercure particulièrement élevé à Gangneung avec 9°C. Les températures dans le centre de la péninsule était de 6°C. Tandis que celles au Sud oscillaient entre 9°C et 11°C, avec là aussi son exception et les 5°C enregistrés à Mokpo.Demain, le temps se couvrira avec l’apparition de perturbations principalement sur la moitié ouest. Un voile nuageux s’installera sur l’ensemble du territoire. Quant aux températures, elles seront sensiblement les mêmes que celles d’aujourd’hui.Seul point noir à ces jours ensoleillés, la mauvaise concentration de particules fines dans certaines provinces de l'Ouest, et notamment celle de Gyeonggi entourant la capitale.