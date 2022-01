COVID-19 : le passe sanitaire appliqué dans les grands magasins et hypermarchés dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A compter de ce lundi 10 janvier, le passeport vaccinal est obligatoire dans les galeries marchandes et les grandes distributions en Corée du Sud. Cette restriction sanitaire est désormais élargie aux commerces d’une surface de plus de 3 000 m².Jusqu’à présent, les centres commerciaux en étaient exclus à cause de la difficulté de gestion. Mais les autorités sanitaires ont finalement décidé de leur appliquer la même règle, compte tenu du risque de propagation et de la question de l’équité avec d’autres enseignes. Cette décision, rappelons-le, a été prise le 31 décembre dernier au même moment que le prolongement du renforcement des mesures de distanciation sociale pour deux semaines supplémentaires.Néanmoins, sept jours de tolérance seront accordés jusqu’à ce dimanche pour minimiser la confusion.