Lee Jae-myung veut soutenir les salariés en CDD, et Yoon Suk-yeol mieux rémunérer les soldats

Photo : KBS News

A deux mois de la présidentielle, les candidats multiplient leurs engagements pour conquérir les électeurs. Hier, Lee Jae-myung du Minjoo, le parti au pouvoir, a parcouru Séoul en transport en commun. Après avoir rencontré des chercheurs d’emploi et des jeunes livreurs en difficulté, il s’est engagé à relancer la croissance du pays pour leur venir en aide. Selon l’ancien avocat pour les droits de l’Homme, les principaux problèmes de la société se manifestent à travers les nouvelles générations, et résoudre les soucis de ces dernières contribuerait alors à créer une meilleure société.Sur ses réseaux sociaux, Lee a promis, s’il est élu à la tête du pays, de verser une allocation destinée aux travailleurs en contrat à durée déterminée afin de compenser la précarité de leur travail. Ce dispositif a été introduit dans la province de Gyeonggi dans le secteur public lorsqu’il en était le gouverneur.Dans le camp d’en face, Yoon Suk-yeol, prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), continue de charmer les jeunes hommes de 20 à 30 ans. A la suite du projet de l’abolition du ministère de l’Egalité des sexes, il a cette fois-ci affiché sa volonté de revaloriser la rémunération des soldats remplissant le service militaire à 2 millions de wons par mois, soit près de 1 500 euros.Pour assurer leur salaire minimum, il faut compter une enveloppe supplémentaire de 5 000 milliards de wons soit 3,7 milliards d’euros. Le PPP, la première force d’opposition conservatrice prévoit donc de réduire les dépenses budgétaires pour mettre en pratique cette initiative. A la question du manque de mesures en faveur des femmes dans son programme électoral, l’ex-procureur général a affirmé qu’il les dévoilerait plus tard.