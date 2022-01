Séoul s'efforce d'obtenir le retour d’un avion d’Asiana Airlines cloué au Kazakhstan

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s'efforcerait d'assurer le rapatriement rapide d'un vol sud-coréen et de ses passagers depuis le Kazakhstan.Pour rappel, un vol de la compagnie Asiana Airlines est arrivé à l'aéroport international d'Almaty mercredi dernier, et est resté cloué au sol après l’envahissement de l’aéroport par des manifestants. Le vol transportait 37 membres d'équipage et passagers sud-coréens. 22 d’entre eux sont rentrés chez eux ou sont allés chez des connaissances. Les 15 autres sont hébergés dans des hôtels locaux.Selon des médias étrangers, hier, le gouvernement kazakh a repris le contrôle de l'aéroport, mais celui-ci n'a pas encore redémarré ses activités.Dans ce contexte, l'ambassadeur de Corée du Sud au Kazakhstan aurait rencontré un haut fonctionnaire du ministère kazakh des Affaires étrangères pour lui demander son soutien sur ce dossier. Une cellule d’urgence sera maintenue jusqu’à sa résolution.