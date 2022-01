Pyongyang ne fête toujours pas l'anniversaire de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le 8 janvier, samedi dernier donc, était le 38e anniversaire du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais les médias du pays communiste n’ont pas encore fait de commentaires particuliers à ce sujet. Au lieu de cela, ils ont plutôt relayé des informations sur des rassemblements tenus partout dans le pays, visant à inciter la population à mettre en œuvre les décisions prises lors de la dernière réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs, qui s’est déroulée pendant la dernière semaine de décembre.Notons que le régime de Kim Jong-un célèbre l’anniversaire du fondateur et du grand-père de ce dernier, Kim Il-sung, le 15 avril, et celui de son prédécesseur et père Kim Jong-il, le 16 février, tous désignés comme fêtes nationales. Mais celui de l’actuel numéro un n’est pas encore désigné comme un jour férié et ne fait pas l’objet de remarques spécifiques.En effet, l’anniversaire de Kim II n’avait été proclamé que huit ans après sa désignation comme dauphin de son père, survenu en 1974, avant d’être proclamé comme « la plus grande fête nationale » en 1995.