CES 2022 : 139 produits et technologies sud-coréens décrochent le prix de l'innovation

Un total de 139 produits et technologies d'entreprises sud-coréennes ont remporté le prix de l'innovation du CES 2022 - Consumer Electronics Show - tenu à Las Vegas la semaine dernière. Il s’agit du plus grand nombre de créations récompensées depuis la participation du pays du Matin clair à ce salon électronique international, le plus influent au monde.D'après un rapport publié aujourd’hui par l'Institut coréen de la recherche du commerce international (KITRI) de l'Association coréenne du commerce international (KITA), les fabrications « Made in Korea » primés représentent 22,3 % des 623 participants couronnés dans 27 catégories.Dans le domaine de la durabilité, dix produits et technologies sud-coréens (30,3 %) sur 33 au total ont décroché ce prix, ainsi que 14 (18,7 %) sur 75 en matière de santé et de bien-être, puis 16 (48,5 %) sur 33 dans la catégorie du logiciel et du Web sur mobile.416 entreprises sud-coréennes ont participé au CES 2022. Il s’agit également d’un nouveau record. Lors des deux précédentes éditions, le nombre de produits et technologies sud-coréens récompensés par le prix de l'innovation avait été de 101.