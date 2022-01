Ministère de la Défense : le dernier missile tiré par la Corée du Nord n’est pas de type hypersonique

Photo : YONHAP News

Le missile tiré le 5 janvier dernier par la Corée du Nord n’est pas un missile hypersonique mais bien un balistique ordinaire contrairement à ce qu’a affirmé Pyongyang. D’après les autorités militaires sud-coréennes, la portée et le mouvement latéral du projectile avancés par l’armée nord-coréenne aurait donc été exagérés. Et en matière de capacité, le type de missile Hyeonmu, détenu par le Sud est plus performant.Le régime de Kim Jong-un avait dévoilé la vidéo du lancement de cet engin. L’armée sud-coréenne a alors analysé que ce dernier, contrairement à ce qu’avait avancé le Nord, a parcouru moins de 700 km à une vitesse maximale de Mach 6, six fois la vitesse du son, et à une altitude inférieure à 50 km.De plus, sur l’ogive, la partie antérieure du projectile, se trouvent des ailes, qui ont pour fonction d’améliorer la précision et lui permettant de modifier ses directions. Cela ressemble au type de missile balistique que Séoul avait développé en 2017, le Hyeonmu-2. Sa vitesse maximale est alors de Mach 9. Ainsi, l’armée du pays du Matin clair en a conclu qu’il s’agissait d’un missile balistique amélioré et non pas d’un hypersonique.Par ailleurs, si c’était vraiment le cas, l'engin aurait dû effectuer plus de deux tiers de son trajet en vol plané et la vitesse aurait dû atteindre, à ce moment-là, plus de Mach 5. Mais celle du missile en question a chuté considérablement après avoir atteint sa célérité maximale calculée à Mach 6.Enfin, au vu de sa forme et son itinéraire, le ministère de la Défense a jugé que l'arme déployée par la Corée du Nord n’était pas du même type supersonique que celles développés par la Russie et la Chine. D’après un chercheur du Forum de la sécurité et de la défense, toute la différence entre les missiles balistiques classiques et hypersoniques se baserait sur ces critères.Au Sud, les autorités militaires ont déclaré pouvoir intercepter les projectiles nord-coréens avec les actifs possédés par les armées sud-coréenne et américaine. Et d’ajouter que les capacités de Hyeonmu-2 sont bien meilleures que ceux de la Corée du Nord.A ce propos, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d’organiser aujourd’hui une réunion à huis clos.