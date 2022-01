COVID-19 : le nombre de cas importés en hausse

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de reculer. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud en a enregistré 3 007, soit 366 de moins que la veille et de 118 par rapport à il y a une semaine. Le total de patients en état critique a baissé à 786. Il reste en dessous de 1 000 depuis une semaine.Pourtant, la quantité d'infections importées a bondi à 239 alors que le chiffre restait entre 20 et 40 le mois dernier, période durant laquelle les bilans quotidiens de nouvelles contaminations affichaient plus du double que le niveau actuel. La raison : beaucoup de voyageurs viennent des Etats-Unis et de l'Europe, qui connaissent une flambée du variant Omicron. En effet, entre le 26 décembre et le 1er janvier, sept personnes infectées venant de l’étranger sur dix l’ont contracté. Les autorités sanitaires prévoient d’établir des mesures complémentaires afin d’endiguer l’entrée de ce mutant très contagieux.A compter d’aujourd’hui, le passeport vaccinal est obligatoire dans les galeries marchandes et les grandes distributions. Cette restriction sanitaire est désormais élargie aux commerces d’une surface de plus de 3 000 m². Jusqu’à présent, les centres commerciaux en étaient exclus à cause de la difficulté de gestion. Mais le siège central de lutte sanitaire a finalement décidé de leur appliquer la même règle, compte tenu du risque de propagation et de la question de l’équité avec d’autres enseignes. Néanmoins, une semaine de tolérance sera accordée jusqu’à ce dimanche pour minimiser la confusion.A noter que le délai de grâce donné aux autres établissements comme les cafés et les restaurants a pris fin hier. En cas de violation, les clients sont désormais passibles d'une amende de 100 000 wons, soit 73 euros, tandis que les gérants doivent temporairement fermer en plus de payer une contravention. Parmi quelque 6 millions de citoyens dont la durée de validité du passe sanitaire se termine aujourd’hui, 94 % ont reçu la dose de rappel.Par ailleurs, le tribunal administratif de Séoul rendra son jugement sur la demande de suspension de l’effet du passeport immunitaire cette semaine.