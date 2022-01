Exportations record de ramyeon et de kimchi en 2021

Photo : YONHAP News

Les exportations de ramyeon, nouilles instantanées sud-coréennes, ont établi un record l’an dernier pour la deuxième année consécutive. Selon le Service des douanes, pendant les 11 premiers mois de 2021, elles ont progressé de 10,6 % en glissement annuel pour atteindre 679 millions de dollars. Un chiffre 3,3 fois plus élevé que celui de 2001.Ces plats simples à préparer ont connu une hausse de popularité sur fond de COVID-19, et du succès du film sud-coréen « Parasite » qui compte une scène de dégustation de ce mets. Le taux d’augmentation des ventes a par contre reculé à cause de l’importante embellie l’année précédente et de la crise planétaire de la logistique. Cependant, les chiffres d’affaires mondiaux devraient être plus grands, compte tenu du fait que certaines entreprises du pays du Matin clair fabriquent leurs produits dans les usines sur place.Le plus grand importateur était la Chine avec 133 millions de dollars. Viennent ensuite les Etats-Unis, le Japon, Taïwan et les Philippines.Par ailleurs, les exportations de kimchi ont également atteint un record en 2021. Elles se sont établies à 159 millions de dollars, enregistrant une hausse de 18 % en moyenne ces cinq dernières années. A en croire le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, ces légumes salés, épicés et fermentés ont affiché un excédent pour la première fois depuis 12 ans avec 19 millions de dollars. Désormais 89 pays importent le kimchi sud-coréen contre 61 en 2011.