COVID-19 : Pyongyang laisse entendre un changement de cap de sa politique préventive

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré qu’il faudrait changer sa politique de prévention du COVID-19 en cette nouvelle année de manière à ce qu’elle devienne « plus développée et plus proche du peuple ».C’est ce qu’a affirmé aujourd’hui l’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, en avançant qu’il fallait « innover » sans cesse les mesures sanitaires. Le journal n’a pas donné d’explications précises sur ce que signifiait une directive « plus développée et plus proche du peuple », mais il a évoqué quelques lignes d’orientations. Concernant une prévention « développée », il a souligné la nécessité de s’approprier des moyens technologiques et matériels adéquats face à la pandémie. Quant au dispositif de protection « plus proche du peuple », le quotidien a mis l’accent sur la nécessité de « surmonter le phénomène infligeant des restrictions encombrantes » à sa population. Cette déclaration attire d’autant plus l’attention qu’elle laisse supposer un assouplissement des mesures de confinement.Pour rappel, depuis l’éclatement de la pandémie, la Corée du Nord a mis en place une politique très stricte avec la fermeture et le contrôle de ses frontières et prétend qu’aucun cas positif n’a été signalé sur son territoire.