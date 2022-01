Golden Globes : O Yeong-su de « Squid Game » décroche le prix du meilleur acteur dans un second rôle

Photo : YONHAP News

O Yeong-su a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes 2022. Il incarne Il-nam dans la fameuse série sud-coréenne « Squid Game » sur Netflix. Il a devancé ses grands rivaux comme Kieran Culkin de « Succession », Billy Crudup et Mark Duplass de « The Morning Show », et Brett Goldstein de « Ted Lasso ».Le comédien de 78 ans est le premier acteur sud-coréen primé dans cette cérémonie de remise de prix américaine. En effet, les films « Parasite » et « Minari » ne sont pas parvenus à réaliser cet exploit. O est aussi le premier à y être nominé avec Lee Jung-jae qui a concouru dans la catégorie du meilleur acteur, dont le prix a finalement été décerné à Jeremy Strong de « Succession ».Le feuilleton sud-coréen a aussi échoué à monter sur le podium pour le prix de la meilleure série dramatique. Néanmoins, c’est déjà un grand exploit de décrocher ces nominations. Aux Golden Globes, les œuvres dont plus de la moitié des dialogues ne sont pas en anglais étaient classifiées comme des films en langue étrangère jusqu’à l’année dernière et ils ne pouvaient seulement viser le prix du meilleur film étranger. Dans la catégorie des séries télévisées, aucun feuilleton non anglophone n’avait été en lice avant « Squid Game ».Pour rappel, l’œuvre décrit l’histoire de personnes endettées qui prennent part à un jeu mortel afin de décrocher un énorme pactole.