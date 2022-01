Quelque 700 transfuges nord-coréens quitteraient la Corée du Sud chaque année

Photo : YONHAP News

Le réfugié nord-coréen qui a récemment regagné le Nord, près d’un an après son installation au Sud, a semé l’émoi dans la société. Mais en fait, pas moins de 700 transfuges auraient quitté la Corée du Sud chaque année. C’est ce que nous apprend une thèse publiée par la revue de l’Association coréenne des sciences policières.Selon le rapport, le nombre d’expatriés nord-coréens qui sont partis dans un pays tiers s’établit à 771 en 2019. Le chiffre reste au-dessus de 700 depuis 2016. Selon l’auteur, les transfuges connaissent des difficultés dans leur nouvelle vie au sein du pays du Matin clair en raison de la précarité économique, de la discrimination et de la nostalgie pour leur famille, entre autres. S’installer dans un autre pays est devenu courant à partir de 2007 et dix ans plus tard, plus de 700 ont demandé l’asile au Canada.Cette situation s’explique par le manque de personnels chargés du soutien à l’intégration de ces immigrés. Une autre thèse montre qu’en 2020, la Corée du Sud en a compté seulement 930 pour prendre en charge 33 658 habitants venant du Nord. De plus, un soutien personnalisé demeure compliqué d’autant plus que 72 % de ces derniers sont des femmes, 81 % des agents étaient des hommes. Les deux documents ont préconisé l’aménagement du système de ces intermédiaires sociaux pour fournir une meilleure assistance.Par ailleurs, le ministère de la Réunification a répliqué hier que les données de l’analyse contenaient des erreurs. Selon lui, les chiffres cités pour faire l’état des lieux de l’exil dans le tiers pays proviennent des statistiques des transfuges partis à l’étranger, y compris à des fins touristiques. Le nombre de ceux qui ne sont pas revenus au Sud devrait s’élever, selon l’exécutif, à plusieurs dizaines d’individus.