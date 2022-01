Météo : urgence sur la qualité de l'air

Photo : YONHAP News

Le temps est certes nuageux, mais il est très difficile de voir au loin. En effet, la concentration de particules fines est actuellement très mauvaise sur la péninsule et surtout dans l’Ouest.Hier, Météo-Corée a enregistré le pire taux de l’année et des mesures d’urgence pour réduire ces poussières fines ont été prises. De ce fait, il était interdit de rouler avec certains véhicules diesel de classe 5, jugés trop polluants. Aujourd’hui encore les relevés atmosphériques sont alarmants. Néanmoins, la pollution de l’air devrait se dissiper avec le retour d’un froid glacial dès demain.A ce sujet, les températures du jour étaient quasiment similaires à ce weekend. Le voile nuageux présent, dans la matinée, sur les trois quarts nord-ouest du territoire s’est dirigé au fil de la journée vers le Sud et le Sud-Est du territoire. Des flocons ont fait leur apparition dans la région métropolitaine, ainsi que de Chungcheong à Gwangju en passant par Daejeon.