Des microplastiques détectés dans l’air à Busan

Photo : YONHAP News

Les plastiques déversés dans la mer se décomposent en d’innombrables petits fragments et s’accumulent dans l’organisme des espèces marines. Les dégâts des microplastiques dans les océans sont désormais bien connus, mais rares savent le fait que l’air que l’on respire n’est pas à l’abri de leur invasion.L’Institut de la santé et l’environnement de Busan a analysé la teneur des microplastiques dans l’air de 18 endroits de cette grande ville portuaire du sud-est, et en a détecté en moyenne 0,4 le mètre cube, et 0,1 à l’extérieur. Ceux prélevés dans des lieux clos avaient une taille plus petite. Selon une chercheuse, plus les particules sont minuscules, plus elles sont nuisibles. Or, celles d’une épaisseur d’un cheveu sont plus nombreuses à l’intérieur qu’à l’extérieur.Ces composants invisibles étaient constitués majoritairement de polyéthylène. Dans les salles, beaucoup de matières utilisées dans des jouets, des emballages et des fibres synthétiques ont été retrouvées tandis qu’en plein air il y avait davantage de particules de matériaux de construction, de voitures et de bouteilles.Lors des observations réalisées à Séoul en juillet dernier, dix sortes de microplastiques ont été décelées. A en croire un professeur en études environnementales, ces éléments existent dans différentes régions et il est important de dresser l’état des lieux.Les chercheurs ont souligné également la nécessité de mener d’urgence des analyses sur l’impact des microparticules inhalées sur le corps humain et d’examiner l’atmosphère des installations de jeux des enfants qui abritent des jouets plastiques.