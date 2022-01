L’essor d’Ahn Cheol-soo ébranle l’élection présidentielle

Photo : YONHAP News

La montée en puissance du candidat du Parti du peuple, Ahn Cheol-soo, fait souffler un vent nouveau sur l’élection présidentielle prévue dans deux mois. Jusqu’à présent, Lee Jae-myung de la formation au pouvoir, le Minjoo, et Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP) ont dominé cette course à la Maison bleue, mais Ahn continue à gagner du terrain. Sa cote de popularité a récemment atteint 15,1 % selon une enquête de l’Institut de l’opinion de la société coréenne (KSOI) menée vendredi et samedi derniers. Lee et Yoon ont enregistré respectivement 37,6 % et 35,2 %.Avec l’essor d’Ahn Cheol-soo, l’apparition d’un éventuel candidat unique du camp de l’opposition émerge comme une variable importante pour le résultat du scrutin. D'après un sondage réalisé par Southern Post à la demande de la chaîne CBS sur la même période, si Ahn représente ces deux partis de l’opposition, il serait soutenu par 42,3 % tandis que Lee Jae-myung aurait obtenu seulement 28,9 %. En revanche, si l'ancien procureur général qui devient le prétendant unique, il serait choisi par 34,4 % et l'ex-gouverneur de Gyeonggi par 33,6 %, un match serré.Si le fondateur de la société informatique AhnLab continue à monter dans les sondages, la demande pour une collaboration entre le Parti du peuple et le PPP peut grandir. Mais pour le moment, les deux formations rejettent cette possibilité.Les études mentionnées ont un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de 3,1 points. Pour plus d'informations, consulter le site Web de la Commission nationale de délibération sur les enquêtes électorales (NESDC).