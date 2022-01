Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin, vers 7h30, un nouveau projectile non identifié en direction de la mer de l’Est, a annoncé l’état-major des armées sud-coréen (JCS).Les autorités militaires ont aussitôt entamé l’analyse de ce qui est présumé être un missile balistique pour obtenir plus de détails : sa portée, sa distance ou encore son altitude.Il s’agit du premier test de ce type effectué en six jours. Le 5 janvier, le pays communiste a tiré un engin du même type vers la mer de l’Est depuis la province de Jagang dans le nord-ouest de son territoire. Le lendemain, il a annoncé avoir procédé à un tir d’essai qui transportait une « ogive hypersonique ».