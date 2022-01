Moon Jae-in en tournée au Moyen-Orient du 15 au 22 janvier

Photo : YONHAP News

Le président de la République se rendra aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Egypte, du 15 au 22 janvier. Une tournée qui, selon sa porte-parole, sera l’occasion d’« affermir la base de coopération avec ces trois nations non seulement en matière d’énergie, de BTP et d’infrastructures, mais aussi dans les domaines de la médecine, des sciences et des technologies, de l’hydrogène ainsi que de l’environnement ».Moon Jae-in la commencera à Dubaï le 16 janvier. Il y prendra part à une table ronde réunissant des hommes d’affaires des deux pays ainsi qu’à la Journée de la Corée du Sud, célébrée dans le cadre de l’Exposition universelle, qui se tient dans cette cité-Etat jusqu’à la fin mars. Le lendemain, il sera reçu par l’homme fort des Emirats, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, dit MBZ. Les sujets de discussion concerneront notamment les moyens de développer les relations entre leurs pays.Le locataire de la Cheongwadae rejoindra le 18 janvier l’Arabie saoudite pour une visite de deux jours. Au programme : la rencontre avec le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) et la participation à un forum d’affaires des deux nations, entre autres.Le président Moon terminera son périple en Egypte, où il est attendu le 20 janvier. Là aussi, il a rendez-vous avec son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Les deux hommes échangeront notamment sur la coopération bilatérale durable et orientée vers l’avenir.