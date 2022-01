Excédent de la balance courante pour le 19e mois consécutif en novembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré en novembre dernier un excédent de sa balance courante pour le 19e mois de suite. Selon les données de la Banque de Corée (BOK), le surplus s’élève à 7,16 milliards de dollars, à savoir 2,02 milliards de dollars de moins en glissement annuel.Dans la catégorie des biens, le chiffre a reculé de 4 milliards de dollars du fait que les importations étaient plus importantes que les exportations en raison de la montée des prix du pétrole brut et des matières premières.Du côté des services, le surplus du transport a bondi de 450 millions de dollars à 1,71 milliards de dollars suite à l’augmentation des indices de fret. Quant aux paiements de dividendes, ils ont grimpé de 1,43 milliard de dollars à 2,38 milliards de dollars sur un an. Le solde est ainsi devenu positif avec un excédent de 670 millions de dollars.