La Corée du Nord effectue un nouveau tir

Décidément, la Corée du Nord inaugure 2022 avec des tirs de missile. Aujourd’hui, elle a procédé à son deuxième lancement de l’année.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), Pyongyang a tiré, vers 7h30, un projectile qui n’est pas encore identifié, en direction de la mer de l’Est. Il pourrait s’agir d’un missile balistique. Les autorités militaires l’analysent pour en savoir plus sur sa nature, sa portée et son altitude, entre autres. Habituellement, elles révèlent rapidement à la presse si l’engin détecté est de type balistique.Le pays communiste a effectué son premier test le 5 janvier. Il a alors tiré un missile balistique, qu’il a affirmé le lendemain être un modèle hypersonique. Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni ce matin vers 5h, heure de Séoul, pour l’évoquer. Le nouveau tir est donc intervenu un peu plus de deux heures plus tard à peine.L’ambassadrice américaine à l’Onu a publié un communiqué en amont de cette réunion à huis clos. Linda Thomas-Greenfield a alors martelé que les programmes interdits d'armes de destruction massive nord-coréens constituaient une menace pour la paix et la stabilité mondiales. Les résultats des discussions ne sont pas encore connus.D’ordinaire, le régime de Kim Jong-un lance un missile en février ou en mars à la fin de son entraînement hivernal de routine. Ses démonstrations de force successives de ce début d’année sont donc jugées exceptionnelles.