Washington évalue toujours les détails du missile « hypersonique » tiré par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a déclaré hier examiner toujours les détails du projectile lancé par Pyongyang le 5 janvier dernier. Son porte-parole John Kirby a affirmé que rien n'était à mettre à jour pour le moment sur le fait que la Corée du Nord prétend avoir testé un missile hypersonique.Selon le Pentagone, cet engin est présumé d’être un missile balistique dont le lancement constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a appelé le pays communiste à se plier à ses obligations et ses responsabilités et à trouver des moyens pour atténuer les tensions.Vendredi dernier, le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que ce projectile n’était pas de type hypersonique et que la technique du royaume ermite n’était pas suffisamment développée. Ce jugement devrait provenir de la négociation avec Washington qui continue d’ailleurs de l'appeler « missile balistique » même après l’annonce officielle de Pyongyang.