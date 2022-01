Progression de 24 % des exportations entre le 1er et le 10 janvier

Photo : YONHAP News

Sur les dix premiers jours du mois, les exportations ont progressé de 24,4 % par rapport à la même période en 2021, à 13,9 milliards de dollars. C’est ce qu'indiquent les données communiquées aujourd’hui par l’Administration des douanes.A titre de comparaison, avec 6,5, le nombre de jours travaillés est supérieur de 0,5 à celui de l’an dernier. La moyenne quotidienne des expéditions, calculée sur la base de ces jours ouvrés, s’est chiffrée à 2,15 milliards de dollars, en hausse de 14,8 % en glissement annuel.Sans surprise, les ventes de semi-conducteurs, de produits pétroliers, d’instruments de précision et d’automobiles ont bondi, alors que celles d’appareils de télécommunications sans fil ont chuté. La Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et le Vietnam ont augmenté leurs achats des produits « made in Korea ».Les importations ont, elles aussi, flambé de 57,1 % sur un an pour totaliser 18,9 milliards de dollars. La Corée du Sud a ainsi dégagé un déficit commercial de 5 milliards de dollars, contre 800 millions d'il y a un an.