Coup d'envoi d'un service de notification certifiée par SMS

Photo : YONHAP News

Désormais, il est possible de recevoir des notifications certifiées des établissements publics par texto. Les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile - SK Telecom, KT et LG Uplus - ont lancé aujourd’hui le service de notification publique par SMS. Les annonces sur l’inscription de la pension nationale, le remboursement des impôts locaux ou l’entraînement des réservistes seront envoyées directement sur le téléphone portable. Cette expédition des documents électroniques a le même effet juridique qu’une lettre recommandée.Les organisations gouvernementales peuvent adresser des messages aux abonnés dont le numéro de téléphone est inconnu, et les destinataires n’ont pas besoin d’installer une application concernée.Auparavant, KT était le seul acteur autorisé à transmettre des renseignements publics en fichier électronique, mais SK Telecom et LG Uplus l’ont rejoint pour gérer ensemble ce système. Les trois sociétés prévoient de créer un site Internet dédié à ce service, et d’ajouter un fonctionnement de boîte à document lié au SMS pour faciliter son utilisation. Elles comptent également collaborer avec des PME pour le développement et la gestion de la plateforme de relais entre les entités publiques et les individus.Cette initiative contribuera à la protection de l’environnement et à la baisse du coût social, permettant de réduire l’envoi des courriers papier.