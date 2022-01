Tir de projectile nord-coréen : le NSC fait part de ses profonds regrets

Photo : YONHAP News

La Maison bleue a convoqué ce matin son Conseil de sécurité nationale (NSC) d'urgence à la suite du nouveau tir d’un missile balistique présumé par la Corée du Nord et fait part de ses « profonds regrets ». Après le premier lancement de la semaine dernière, elle s’est contentée de manifester sa « préoccupation ».Les membres de cette organisation chargée de conseiller le président de la République sur toutes les grandes questions de politique étrangère et de défense ont d’abord écouté le chef d’état-major interarmées (JCS), Won In-choul, qui les a briefés sur les détails liés au tir et de l’état de la préparation militaire. Ils ont ensuite évalué la situation sécuritaire et se sont penchés sur la réponse à donner.Les participants à la conférence ont également tenté de sonder sur l’intention de Pyongyang, qui enchaîne les tirs de missile depuis le début de l’année, avant d’exprimer leurs regrets. Et d’exhorter également le pays communiste à accepter les offres de dialogue et de coopération pour répondre aux attentes de la communauté internationale, qui souhaite instaurer la paix et la stabilité dans cette région.Durant cette réunion exceptionnelle, il a également été décidé que Séoul analyse attentivement l’engin en travaillant étroitement avec son allié américain et observe de très près les moindres mouvements au nord de la frontière.