Séoul rejoint six pays qui condamnent le premier tir de missile de l'année par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul a annoncé partager l’inquiétude de six pays, qui ont condamné le tir de missile balistique effectué le 5 janvier par la Corée du Nord. Ces nations sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l’Irlande et l’Albanie. Elles ont publié un communiqué conjoint peu avant l’ouverture du Conseil de sécurité des Nations unies, réuni aujourd’hui, pour débattre de ce lancement.Les six Etats y ont affirmé que ce test violait clairement plusieurs résolutions du Conseil, et l’ont d’emblée dénoncé. Ils ont rappelé que leur objectif commun est de dénucléariser la péninsule de façon complète, vérifiable et irréversible, et qu’ils sont prêts à engager les démarches diplomatiques vers cet enjeu. Avant d’ajouter que la balle est désormais dans le camp du régime de Kim Jong-un afin d’opter ou non pour le dialogue et la paix.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a affirmé que Séoul était sur la même longueur d’onde et a appelé Pyongyang à s’abstenir de toute nouvelle action inquiétante et à revenir rapidement à la table des négociations.