O Yeong-su, le premier acteur sud-coréen primé aux Goldens Globes

Photo : YONHAP News

O Yeong-su a décroché hier le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes 2022, une première pour un sud-Coréen. Il a interprété le rôle d’Il-nam dans « Squid Game », la série sud-coréenne sur Neflix qui a remporté un succès phénoménal. Dans les jeux mortels dont un seul gagnant peut toucher un immense pactole, Il-nam est le participant le plus âgé et devient un « kkanbu » du héros Gi-hun, qui signifie un coéquipier avec qui on peut tout partager.Le comédien de 78 ans incarne habilement ce personnage mystérieux qui suscite à la fois la pitié et l’effroi. Après avoir été récompensé, O s’est qualifié pour la première fois de sa vie « qu’après tout, il était quelqu’un de pas mal ».Les Golden Globes sont une des cérémonies de remise de prix les plus prestigieuses aux Etats-Unis. Pourtant, leur exclusion des œuvres non anglophones a fait polémiques. Les films sud-coréens « Parasite » et « Minari » qui ont reçu le prix du meilleur film étranger en 2020 et en 2021 respectivement, ne pouvaient pas être en lice pour d’autres prix réservés aux œuvres anglophones.Mais cette année, « Squid Game » a remporté trois nominations dans les catégories du meilleur film dramatique et du meilleur acteur, en plus de celle triomphée par O. Selon un critique de cinéma, cette prouesse est un signe que cet événement annuel est en train d’évoluer, ce qu'il qualifie d'exploit mérité.O Yeong-su a passé 55 ans de sa carrière d’acteur majoritairement sur les planches. Il avait prévenu de son absence à la cérémonie américaine afin de jouer dans la pièce de théâtre « Freud’s Last Session » à Séoul.