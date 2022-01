Lee Jae-myung dévoile sa vision pour une nouvelle économie, Yoon Suk-yeol tient une conférence de presse

Photo : YONHAP News

A moins de deux mois de la présidentielle, les choses s’accélèrent. Tous les candidats, grands et petits, continuent à battre le pavé et avancent leurs idées.Lee Jae-myung du Minjoo au pouvoir a dévoilé aujourd’hui sa vision pour une nouvelle économie. Avec pour objectif de faire de la Corée du Sud la cinquième puissance mondiale. Il a détaillé que pour y parvenir, il transformerait notamment le passage numérique et la pandémie de COVID-19 en opportunité. Et d’expliquer aussi qu’un important changement sera nécessaire dans les domaines scientifique, technologique et industriel, ainsi que dans l’aménagement du territoire.Celui qui brigue la succession de son ancien rival de la primaire pour la présidentielle d’il y a cinq ans s’est alors engagé à réformer notamment les secteurs public et financier pour soutenir cette refonte, et à faire des investissements anticipés et audacieux.L’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi s’est aussi déclaré en faveur de l’établissement de la loi interdisant toute discrimination.Son adversaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, a de son côté donné une conférence de presse du Nouvel an. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de citer trois principaux problèmes auxquels est confronté actuellement le pays du Matin clair. Il s’agit de la crise sanitaire, celle de l’économie de marché et la polarisation de la société.Afin d’y remédier, l’ex-procureur général de Moon Jae-in a présenté un train de mesures à prendre, s’il est élu président. Il s’agit notamment de créer un comité dit post-COVID, d’accorder un soutien financier de l’Etat aux locataires et aux micro-entrepreneurs.Yoon a précisé qu’il ferait en sorte de verser un million de wons (740 euros) chaque mois pendant un an après la naissance d’un bébé, et de construire 300 000 logements à prix modérés pour les jeunes. Et d’ajouter qu’il doublerait l’objectif du taux de croissance potentielle du pays, à 4 %.Enfin, Sim Sang-jung du Parti de la justice a rencontré les membres de l’Association des médecins (KAF) et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple a pris part à un débat organisé par des journalistes.