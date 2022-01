COVID-19 : les cas importés en hausse

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus recule au niveau national. Le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 se maintient en dessous de la barre des 4 000 pour le cinquième jour d'affilée.Pourtant, le relâchement n’est pas encore de mise pour les autorités sanitaires, puisque les cas importés sont en augmentation et le variant Omicron en représente 90 %. En l’espace de 24 heures, 284 cas supplémentaires ont été identifiés chez les arrivants de l’étranger, alors que la Corée du Sud a enregistré un total de 3 097 nouvelles infections, dont 13 % chez les plus de 60 ans. Le chiffre était de 30 % en novembre dernier.Le gouvernement estime que le mutant deviendra majoritaire. Par conséquent, il entend réajuster le protocole sanitaire et le système médical.En ce qui concerne le nombre de patients victimes de formes graves, il s’établit désormais à 780, six de moins qu’hier. Les lits en soins intensifs sont occupés à 44,9 % à travers le pays, et à 47,4 % dans la région de Séoul.L’exécutif croit que la nette diminution des contaminations est due à l’élargissement du passe sanitaire, mis en place depuis la quatrième semaine du mois dernier. Les nouvelles mesures à appliquer dès lundi prochain seront annoncées vraisemblablement ce vendredi.