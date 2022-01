Seollal : début des réservations de billets de train

Photo : YONHAP News

A trois semaines de Seollal, la société publique des chemins de fer (Korail) a lancé aujourd’hui les réservations de billets pour ceux qui envisagent de se déplacer à l’occasion de cette fête traditionnelle du Nouvel an lunaire.Les ventes ne seront effectuées qu’en ligne ou par téléphone pour contrer la propagation du COVID-19, et jusqu’à ce jeudi. Les trains KTX à grande vitesse, Saemaeul et Mugunghwa, mis en service entre le 28 janvier et le 2 février, seront concernés.Ce premier jour, seuls les plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap peuvent acheter leurs billets. En cas de réservation par téléphone, un maximum de 1 000 places est disponible. Et les tickets peuvent être récupérés dans la gare d’embarquement, en présentant bien évidemment sa carte d’identité.Tous les autres pourront réserver leurs titres de transport demain entre 7h et 13h, pour les trains notamment entre Séoul et Busan, et jeudi pour ceux reliant la capitale au sud-ouest du territoire, entre autres.A noter aussi que pour le moment, seuls les sièges côté fenêtre sont mis à disposition. La décision sera prise ultérieurement pour ceux côté couloir.L’autre compagnie ferroviaire SR envisage de recevoir des réservations, également en ligne, entre le 18 et le 20 janvier.