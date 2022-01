Photo : YONHAP News

Comme pressenti, le mercure a nettement baissé et un avertissement de vague de froid a été élargi et renforcé pour la majeure partie du pays. Les températures étaient de nouveau très faibles, surtout au nord de la péninsule. Dans la matinée, Séoul a enregistré -10°C, il a fait -9°C à Suwon et -7°C à Daejeon et Cheongju, entre autres. Dans l’après-midi, le thermomètre affichait toujours des valeurs négatives dans le nord et le centre du territoire. Celui du sud, quant à lui, a oscillé entre 0°C et 6°C. Le vent glacial a renforcé ce sentiment de froid.Le ciel était principalement dégagé sur la péninsule. Le sud-ouest a néanmoins observé quelques nuages au fil de la journée. Mokpo et l’île méridionale de Jeju ont eu le droit à de la pluie et de la neige. De même pour les îlots Dokdo en mer de l'Est.