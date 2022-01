Pyongyang déclare avoir testé un missile hypersonique avec succès

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé avoir procédé avec succès à un test de missile hypersonique hier. Cette nouvelle provient de l’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun. D’après une photo rendue publique, l’engin serait de même type que celui doté d’une ogive conique que Pyongyang avait tiré le 5 janvier dernier.Selon le journal nord-coréen, le projectile hypersonique a effectué un vol de 600 km avant de parcourir 240 km après le changement de cap, puis a atteint précisément une cible fixée dans les eaux à 1 000 km. Une performance améliorée par rapport à celle d’il y a une semaine où le véhicule a manœuvré à 120 km de côté, avant de toucher une cible à 700 km de distance.Le quotidien a évalué que ce tir d’essai final avait permis d’accomplir son objectif de confirmer la capacité des techniques globales des armes hypersoniques du pays communiste. L’utilisation du terme « essai final » laisse entrevoir le fait que Pyongyang est prêt à recourir à ce type projectile.Contrairement au dernier lancement, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai réussi. C'est la première fois depuis un an et dix mois qu'il assiste à un test de missile. Il a encouragé les scientifiques pour leur exploit dans le développement du système de ce type d’armement. En effet, celui-ci fait partie des cinq « premières priorités » du plan quinquennal.Un peu plus tôt, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que Pyongyang avait tiré un projectile présumé d’être un missile balistique hier matin en direction de la mer de l'Est depuis la province de Jagang. L’engin a parcouru plus de 700 km avec une vitesse maximale d'environ Mach 10, évalué par le JCS comme un meilleur résultat que l’essai précédent.