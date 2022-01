Les Etats-Unis condamnent le tir de missile balistique de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a dénoncé hier le deuxième lancement par Pyongyang d’un projectile présumé être un missile balistique. Selon sa porte-parole, ce tir d’essai va à l’encontre de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et constitue une menace pour les pays voisins et la communauté internationale.Jen Psaki a souligné que la Corée du Nord devait suspendre ses provocations et participer au dialogue durable et effectif. Washington garde ainsi la même position que lors du tir de missile du 5 janvier dernier.Le département d'Etat américain et le commandement indopacifique des Etats-Unis, de leur côté, ont déclaré, à ce propos, qu’ils ne manqueraient jamais à leur engagement d’assurer la défense de Séoul et de Tokyo. Et d’ajouter que le dernier mouvement nord-coréen ne représente pas pour autant une menace immédiate pour la population et le territoire américains.Toutefois, peu de temps après le tir nord-coréen, l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a interdit tout atterrissage dans les aéroports situés sur le littoral ouest du territoire comme celui de San Francisco pendant un quart d’heure. Un ordre sans précédent. La FAA a expliqué qu’il s’agissait d’un dispositif préventif sans préciser le lien avec la Corée du Nord.Quant au Pentagone, il n’a pas encore affirmé son opinion sur le type de l'engin lancé, annoncé par le royaume ermite d’être un missile hypersonique.