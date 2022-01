Le nombre d’employés connaît la hausse la plus importante depuis sept ans

Photo : YONHAP News

Le nombre de travailleurs a augmenté pour le 10e mois consécutif en décembre dernier pour s’élever à 27,29 millions. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre de l’année dernière s’est établi à 27,27 millions, enregistrant la hausse la plus importante depuis sept ans en glissement annuel avec 369 000.Par industrie, le secteur de la santé et du service du bien-être social a comptabilisé le plus de nouveaux employés avec 198 000, et celui du transport et de l'entreposage en a accueilli 103 000. En revanche, le domaine des ventes en gros et au détail a perdu 150 000 travailleurs, et celui des associations et des services à la personne 55 000.Toutes les tranches d’âge ont connu une progression sauf les trentenaires et les quadragénaires. Le nombre de petits commerçants ayant des employés a régressé de 65 000 et celui des travailleurs journaliers de 96 000.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans est monté à 60,5 %, soit un accroissement de 0,4 point alors que celui de chômage a décliné de 0,3 point pour s’élever à 3,7 %. A ce propos, le nombre de chômeurs a reculé de 71 000 pour atteindre 1 million.A en croire le Kostat, cette embellie est attribuable à la baisse considérable du nombre d’employés en 2020 sur fond de COVID-19, ainsi qu'à la relance des exportations et à la transition numérique. Le gouvernement envisage d'apporter un soutien aux petits commerçants et aux autoentrepreneurs en difficulté malgré le rétablissement global du marché de l’emploi.