CEPA : Séoul et New Delhi relancent les négociations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Inde vont reprendre le mois prochain des négociations en vue de l’amélioration de leur accord de partenariat économique global (CEPA).D’après l’annonce faite par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, le ministre délégué du Commerce extérieur, Yeo Han-koo, et son homologue indien Piyush Goyal se sont mis d’accord sur le calendrier à l’issue de leur rencontre, hier, à New Delhi. Ils ont souligné la nécessité de cette démarche notamment par le besoin de renforcer les chaînes d’approvisionnement.Les deux hommes ont également souhaité que la révision du CEPA contribue à l’élargissement du commerce et des investissements entre les deux nations. En effet, Séoul et New Delhi s’étaient engagés à augmenter leurs échanges commerciaux jusqu’à 50 milliards de dollars d’ici 2030.Pour rappel, le traité commercial bilatéral est entré en vigueur en janvier 2010 et les pourparlers visant à sa révision ont été lancés en 2015. Mais depuis juin 2019, ils ont été suspendus en raison du COVID-19.