Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire dans la région sud

Photo : YONHAP News

Une nouvelle ligne de train sera mise en place dans la région sud. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a dévoilé le plan ferroviaire qui permettra de relier Séoul à Geoje en moins de trois heures.L’initiative consiste à construire un chemin de fer à voie unique long de 177,9 km entre Gimcheon et Geoje avec une mise en service prévue pour 2027. Ce projet nécessite un budget de 4 800 milliards de wons, soit 3,5 milliards d’euros.Une fois les travaux terminés, les trains à grande vitesse KTX et SRT au départ de Séoul arriveront à Gimcheon via la ligne Gyeongbu, et continueront leur circulation jusqu’à Geoje sur la nouvelle voie ferrée. De plus, la station de Jinju permettra de desservir jusqu’à Masan grâce à la ligne Gyeongjeon.Le ministère s’attend à ce que ce projet d’agrandissement contribue à doper l’économie locale en dynamisant le tourisme dans le littoral, ainsi qu'à y attirer plus d’habitants afin de combler l’écart avec la région métropolitaine de Séoul.Dans la foulée, cette nouvelle voie ferrée permettra de mieux desservir les provinces de Gyeonggi, de Chungcheong et de Gyeongsang du Sud en attendant d’autres lignes de train actuellement en construction comme les tronçons Suseo-Gwangju et Icheon-Chungju.