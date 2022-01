COVID-19 : le nombre de nouvelles contaminations importées à son plus haut niveau

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 a atteint 4 388. En particulier, 381 d’entre elles sont des cas importés, soit le plus haut niveau depuis l'éclatement de la crise dans le pays. Près de 90 % des patients ont été infectés par le variant Omicron, ce qui préoccupe les autorités sanitaires.Cependant, le nombre quotidien de malades supplémentaires poursuit sur sa tendance baissière. Il était quasiment de 8 000 mi-décembre, à moins de 5 000 dorénavant depuis la semaine dernière.Le total de cas graves a également enregistré une diminution considérable. Il se maintient sous la barre des 800 pour la troisième journée consécutive avec 749. Notamment, le nombre des 60 ans et plus atteints de formes graves a sensiblement chuté.Les autorités sanitaires attribuent ce recul à l’avancement rapide de l’injection de rappel pour les personnes âgées. En effet, 82 % d’entre elles se sont fait inoculer la troisième dose jusqu’à présent. Ce taux s’élève à 42 % pour la population totale.