Eastar Jet : Lee Sang-jik condamné à 6 ans de prison pour détournement de fonds

Le député non-inscrit Lee Sang-jik a été condamné à six ans d’emprisonnement pour abus de pouvoir et détournement de fonds au sein de la compagnie aérienne Eastar Jet dont il est le fondateur.Selon le tribunal de première instance de Jeonju, l'élu sans étiquette a profité de son poste de chef d’entreprise pour tirer un intérêt personnel astronomique et tirer toutes les ficelles de son crime en exerçant un pouvoir absolu. Les juges ont ajouté que loin de regretter ses erreurs, il avait imputé toutes les responsabilités à son subalterne, et avait remis des données falsifiées pour étouffer sa faute.La justice a annulé sa libération sous caution accordée en octobre dernier, et a ordonné son arrestation lors d'une audience. Lee Sang-jik a été accusé en avril 2021 pour avoir bradé les actions de sa société d’une valeur de 54 milliards de wons soit 40 millions d’euros pour empocher un profit de plus de 40 milliards de wons. Il est également soupçonné d’utiliser les fonds des filiales de sa compagnie pour payer les frais de logement et de voiture de sa fille.