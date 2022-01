Six ouvriers toujours portés disparus après l’effondrement de la façade d'un immeuble à Gwangju

Photo : YONHAP News

Hier, vers 15h45, une partie de la façade, entre le 23e et le 34e étage d’une tour résidentielle en construction à Gwangju s’est effondrée. Une personne a été blessée et six ouvriers, qui œuvraient à l’intérieur du bâtiment, restent portés disparus, à ce jour.Les pompiers ont entamé ce matin une opération de recherche sur le site de la catastrophe.De son côté, le Parquet suprême a ordonné au Parquet de la ville située à 300 km au sud de Séoul de constituer une équipe d’investigation conjointe pour faire la lumière sur les causes de l’accident et de sanctionner fermement à tous ceux qui en sont responsables.Indépendamment de cette enquête, la police envisage de vérifier sur place l’état de ce bâtiment en coopération avec le siège des sapeurs-pompiers et l’Institut national de l’investigation scientifique (NFS).Pour sa part, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports ne tardera pas à mettre en place un comité central chargé de l’éclaircissement du drame.Enfin, la municipalité de Gwangju a ordonné à Hyundai Development Company (HDC), le constructeur de la tour en question, de suspendre ses travaux de tous les bâtiments afin de faire l'était des lieux.Quant à HDC, son président et directeur général, Yoo Byeong-kyu a présenté ce matin ses excuses officielles sur le terrain avant de s’engager à coopérer pour le sauvetage des disparus et pour faire la lumière sur l'origine de l’effondrement.