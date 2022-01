PAM : son aide alimentaire à la Corée du Nord est suspendue depuis mars dernier

Photo : YONHAP News

Le Programme alimentaire mondial (PAM) n'a fourni aucune aide alimentaire à la Corée du Nord depuis près d'un an.D’après son rapport publié aujourd’hui, l'agence alimentaire de l'Onu, cette dernière a livré pour la dernière fois 4 970 tonnes de nourriture brutes et 891,5 tonnes d'aliments enrichis entre janvier et mars de l'année dernière.Toujours selon le document, la décision de Pyongyang de fermer ses frontières et d'interdire les déplacements entre ses régions dans le cadre de la prévention anti-COVID constitue le principal obstacle à l'acheminement de son assistance.D’autre part, le PAM estime à 567 000 le nombre d’habitants nord-coréens qui ont bénéficié de sa dernière bienfaisance. Enfin, en raison de cette suspension, il a décidé de prolonger d'un an son plan d'aide triennal pour le pays communiste, qui aurait dû prendre fin en 2021.