Les entreprises sud-coréennes exploiteront 70 % des installations de batteries aux Etats-Unis d’ici 2025

Photo : YONHAP News

Les fabricants sud-coréens de batteries prévoient de construire une dizaine de lignes de production d'envergure aux États-Unis d'ici 2025.Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l’Energie, 11 des 13 chaînes de production de batteries, qui verront le jour sur le sol américain, sont liées à trois producteurs du pays, à savoir, LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI.Ces trois entreprises construiront des usines indépendamment ou en partenariat avec des fabricants locaux. LG Energy Solution envisage de collaborer avec General Motors (GM) et Stellantis, SK On avec Ford Motor Company, et Samsung SDI avec Stellantis, également.Alors que les installations de batteries implantées sur le territoire américain par des sociétés sud-coréennes représentent actuellement 10,3 % du total, elles devraient atteindre 70 % grâce à ces nouvelles exploitations.Les trois firmes détiennent déjà 71,4 % du marché de l'Union européenne et 52 % du marché mondial, à l'exception de la Chine. De ce fait, le ministère s'attend à faire une percée en Amérique du Nord grâce à ses derniers investissements.