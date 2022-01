Lee Jae-myung table sur 1 000 milliards de dollars des exportations annuelles, Yoon Suk-yeol publie sa promesse électorale

Photo : YONHAP News

Le candidat présidentiel du Minjoo s’est engagé à effectuer une transformation d’ampleur des industries dans le cadre de sa promesse économique baptisée « Lee Jae-myung nouvelle économie ».Le plan consiste à promouvoir dix industries clés du futur, afin de franchir la barre des 1 000 milliards de dollars du montant des exportations annuelles d’ici cinq ans, à savoir, dans les domaines des semi-conducteurs, des batteries, de la robotique et de l’aérospatial.Dans cette perspective, le prétendant du parti au pouvoir a notamment promis d’apporter un soutien financier et personnel audacieux, tout en améliorant la réglementation.En face, son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoon Suk-yeol, a publié sa promesse électorale visant à protéger les droits des usagers des jeux en ligne et à lutter contre les escroqueries de petite somme dans ce domaine. Dans la foulée, l’ex-procureur général s’est engagé à créer une unité entièrement consacrée à ce crime au sein des institutions concernées, dont la police.De son côté, la candidate du Parti de la justice, petit parti progressiste, Sim Sang-jung, a souligné l’importance d’apporter des investissements massifs pour les énergies renouvelables.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, formation minoritaire centriste, a déclaré qu’il faudrait changer le paradigme politique, afin que la politique soit basée sur l’esprit scientifique et pragmatique et non plus sur l’idéologie et le conflit entre les différentes entités.