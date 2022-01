Photo : YONHAP News

Les doudounes, bonnets et écharpes étaient recommandés ce matin. Le froid s’est intensifié entraînant la chute des températures en dessous des -10°C pour la quasi-totalité du Nord du pays. Il a fait jusqu’à -20°C à Paju, dans la pointe nord-ouest. Séoul et Daejeon ont enregistré -11°C, et le mercure à Andong est descendu à -12°C. Tout le territoire a observé des valeurs négatives excepté l’île méridionale de Jeju, qui a cependant dû faire face à des chutes de neige.Du côté du ciel, la péninsule était majoritairement ensoleillée dans la matinée. Des nuages menaçants ont survolé Gwangju avant de disparaître au fil de la journée. Un léger voile blanc s’est ensuite installé sur une grande partie du territoire, épargnant quelques villes du Sud.