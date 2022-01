Bond de la capitalisation boursière des 100 premières entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Les 100 premières entreprises de Corée du Sud ont vu leur capitalisation boursière totale grimper de près de 11 % au cours de l'année écoulée pour atteindre, début janvier, 2 180 000 milliards de wons, l’équivalent de 1 500 milliards d’euros, soit une augmentation de 2 080 milliards de wons (154 milliards d’euros) par rapport à il y a un an.D’après les données publiées aujourd’hui par une boîte de suivi des entreprises, le nombre de sociétés cotées en bourse dont la capitalisation est égale ou supérieure à 1 000 milliards de wons (739 millions d’euros) a également augmenté de 54 l’an dernier pour s’élever à 288 cette année.Samsung Electronics est arrivé en tête avec quasiment 470 000 milliards de wons (347 milliards d’euros), suivi du géant des puces SK hynix avec 93 500 milliards de wons (69 milliards d’euros) et du titan des portails Internet Naver avec un peu plus de 60 000 milliards de wons (46 milliards d’euros).Quant au groupe Kakao, l'opérateur de la principale messagerie mobile de Corée du Sud, KakaoTalk, il a enregistré la plus forte augmentation avec 16 000 milliards de wons (12 milliards d’euros) sur la même période, sa valeur marchande étant passée de 35 000 milliards de wons (26 milliards d’euros) à 51 000 milliards de wons (38 milliards d’euros) cette année.En revanche, Samsung Electronics a enregistré la plus forte baisse d'environ 26 000 milliards de wons (19 milliards d’euros).