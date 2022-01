Six nord-Coréens sanctionnés par Washington après les derniers tirs de missiles de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden a pris ses premières sanctions contre la Corée du Nord après les deux derniers tirs de missiles de Pyongyang. De fait, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain les a imposées hier à six nord-Coréens, un citoyen et une entité russes.Ces nord-Coréens sont majoritairement liés à l’Académie des sciences de la défense (ADS), qui effectue des essais balistiques. Ils sont présentés comme responsables d’avoir fourni à leur pays les composants nécessaires pour les programmes d’armes de destruction massive, depuis Vladivostok en Russie, Dalian et Shenyang en Chine, où ils sont installés.Washington considère que l’ADS est dotée d’une structure soutenant les projets de recherche et de développement de la défense. En 2010 également, cette même institution avait été visée par le Trésor américain.Après l’annonce de ses nouvelles mesures punitives, celui-ci a expliqué que leur enjeu était de dissuader le royaume ermite de faire avancer son programme balistique et de tenter de proliférer les technologies concernées. Et d’ajouter que malgré cela, les Etats-Unis misent toujours sur le dialogue et la diplomatie avec le régime de Kim Jong-un, tout en luttant contre son développement illicite d’armes.Sachez qu’une fois inscrits sur la liste noire, les éventuels avoirs des sanctionnés des Etats-Unis sont gelés et leur accès au système financier américain est interdit.