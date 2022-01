Blinken s’engage à utiliser tous les moyens appropriés de lutte contre les programmes d’ADM nord-coréens

Le secrétaire d’Etat américain a publié hier un communiqué au sujet des nouvelles sanctions imposées par le Trésor contre la Corée du Nord. Antony Blinken y affirme que celles-ci « témoignent de l’inquiétude grave et permanente de Washington à l’égard des activités continues de prolifération nucléaire de Pyongyang et des personnes ou entités qui les soutiennent ».Le visage de la diplomatie américaine souligne aussi que son pays utilisera « tous les outils appropriés » pour faire face aux programmes interdits d’armes de destruction massive (ADM) nord-coréens, qui « constituent une grave menace pour la paix et la stabilité dans le monde et une atteinte au régime international de non-prolifération ».Blinken énumère ensuite, un à un, les noms des personnes et des entités sanctionnées, avant d’assurer que les Etats-Unis continueront à travailler en coopération avec leurs alliés et partenaires pour atteindre leur objectif commun de dénucléariser la péninsule. Dans le même temps, il a appelé le régime de Kim Jong-un à revenir à la table des négociations et tous les membres des Nations unies à appliquer scrupuleusement les résolutions du Conseil de sécurité concernant le pays communiste.