Le gouvernement s’engage à promouvoir son industrie du vaccin au niveau de celle des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fera de l’industrie du vaccin « son second semi-conducteur », c’est-à-dire sa nouvelle activité phare. Et l’exécutif a promis d’apporter, d’ici 2024, un soutien de 6 300 milliards de wons, soit 4,6 milliards d’euros, aux investissements privés liés à la production du vaccin, des matières premières et des matériaux concernés.Le vice Premier-ministre à l'économie, Hong Nam-ki, a fait part d’une telle ambition ce matin au cours de « la 18e réunion pour une croissance innovatrice BIG3 ». « BIG3 » désigne trois secteurs d’industrie, à savoir les puces non-mémoires, la bio-santé et les voitures du futur.Concrètement, le gouvernement s’est fixé pour objectif de commercialiser le premier vaccin anti-COVID au premier semestre de cette année, et il a affiché la volonté de soutenir la mise au point de divers traitements tels que la pilule contre cette épidémie. Afin de construire un écosystème favorable à cela, il prévoit de faire légiférer, cette année, une loi-cadre relative à la promotion de la bio-santé.Hong, qui est aussi ministre des Finances, a annoncé une enveloppe budgétaire de 353 milliards de wons, une somme équivalente à 260 millions d’euros, à trois domaines-clés de la bio-santé, à savoir les nouveaux médicaments, les dispositifs médicaux innovants ainsi que la médecine régénérative de pointe.Les chiffres sont encourageants : les exportations des industries BIG3 ont atteint un niveau record, à savoir 63 milliards de dollars l’année dernière.Le vice Premier-ministre a également promis des mesures d’aide fiscales, financières ou réglementaires non seulement pour les BIG3 mais aussi pour les industries dites « DNA », le sigle regroupant les secteurs de données, de réseaux numériques et de l’intelligence artificielle (IA). D’ailleurs, le gouvernement a augmenté de 25,7 % son budget destiné aux deux groupes précédemment cités cette année, de sorte que le montant total atteigne 12 200 milliards de wons ou 9 milliards d’euros.