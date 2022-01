Les indices des prix de l’import-export enregistrent la hausse la plus importante depuis 13 ans

Photo : YONHAP News

En 2021, la Corée du Sud a vu ses indices des prix à l’exportation et à l’importation bondir de 15 % en un an, soit la hausse la plus importante depuis la crise financière mondiale de 2008. C’est ce que montrent les résultats publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Ces derniers sont calculés à partir des données provisoires en valeurs de wons et sur une base 100 en 2015.Selon ses statistiques, l’indice des prix à l’importation s’est accru de 17,6 % pour passer de 99,85 à 117,46 entre 2020 et 2021, tandis que celui à l’exportation a progressé de 14,3 % pour passer de 94,74 à 108,29 sur la même période. Ainsi, leur taux de hausse s’avère le plus élevé depuis 2008, contre 36,2 % pour le premier et 21,8 % pour le second.D’après l’analyse de la BOK, les deux indices ont affiché une inflation négative en 2020 sous l’emprise de la crise pandémique du COVID-19, et ils ont progressé l’an dernier notamment sous l’impact du cours du pétrole en augmentation sur le marché mondial.