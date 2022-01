SAG Awards 2022 : « Squid Game » nominé quatre fois

Photo : YONHAP News

La fameuse série sud-coréenne « Squid Game » continuera-t-elle à réécrire l’histoire des récompenses aux Etats-Unis ? Les Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) ont publié, hier, la liste des candidats officiels pour sa 28e édition, dont la cérémonie se tiendra le 27 février à Los Angeles.L’œuvre de Hwang Dong-hyuk sur Netflix est nominée dans quatre catégories, notamment, pour le prix le plus prestigieux, à savoir celui du « meilleur ensemble d’acteurs » pour une série télévisée. Ce dernier est décerné à tous les interprètes d’un drama qui ont illustré la meilleure performance de l’année.« Squid Game » a décroché aussi sa nomination pour le « meilleur ensemble de cascadeurs ». Ce n’est pas tout. Lee Jung-jae et Jung Ho-yeon sont nominés respectivement dans les catégories du « meilleur acteur » et « meilleure actrice ».Lee a joué le rôle de Seong Gi-hun, un personnage accablé par la vie mais plein d’humanité dans la série « made in Korea », une fiction sur des personnes endettées qui participent à un jeu mortel dont un seul et dernier gagnant peut toucher un immense pactole. Jung a pour sa part incarné Kang Sae-byeok, la transfuge nord-coréenne déterminée à empocher le gros lot pour faire venir sa famille au Sud.