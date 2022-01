COVID-19 : arrivée de la première livraison de Paxlovid

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud reçoit aujourd’hui sa première livraison de pilules anti coronavirus du laboratoire américain Pfizer, commercialisées sous le nom de Paxlovid. Elle contient 21 000 doses, alors que le gouvernement en a commandé jusqu’à présent un total de 762 000. La deuxième cargaison, cette fois de 10 000, est attendue fin janvier.Après l’arrivée à l’aéroport d’Incheon, ces médicaments seront d’abord transportés vers un entrepôt logistique situé à Ochang dans le centre du territoire, avant d’être distribués dans tout le pays.Ce traitement sera administré seulement aux patients âgés ou ceux dont l’immunité est faible parmi les cas légers et moyennement sévères, mais qui risquent d’être victimes de formes graves, et ce dans les cinq premiers jours après l'apparition des symptômes. Ils se soignent à leur domicile ou sont admis dans un centre d’accueil dédié.La prise des comprimés sera autorisée à partir de ce vendredi, au plus tôt. Si tel est le cas, les malades dont les effets liés au virus sont apparus lundi seront les premiers concernés. Les autorités sanitaires ont souligné que ces individus auraient accès à cet antiviral sans aucune discrimination et qu’ils doivent le prendre deux fois par jour, matin et soir, pendant cinq jours. Le médicament leur sera distribué par le biais de pharmacies ou de centres de santé publique.Du côté du bilan quotidien, 4 167 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 391 d’entre eux sont d’origine étrangère. C’est un record.Le nombre de patients atteints de formes critiques se chiffre désormais à 710, 48 de moins qu’hier. Avec 44 décès supplémentaires, le taux de létalité s’élève à 0,91 %.