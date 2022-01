Séoul renouvelle son appel pour le retour de Pyongyang au dialogue

Photo : YONHAP News

Réaction de Séoul aux nouvelles sanctions financières de Washington à l’encontre des six nord-Coréens impliqués dans le programme de missile balistique de leur pays.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a expliqué aujourd’hui que cette mesure semblait refléter la position cohérente de l’administration Biden, qui plaide pour le dialogue et l’application des sanctions contre le régime de Kim Jong-un afin de dénucléariser complètement la péninsule.L’officiel a alors affirmé que la Corée du Sud et les Etats-Unis continueraient leurs efforts pour renouer le dialogue avec le royaume ermite en travaillant main dans la main, et pour trouver une solution fondamentale au dossier nucléaire nord-coréen. Et d’enjoindre Pyongyang de faire lui aussi des efforts en ce sens, de ne pas exacerber la situation et de revenir à la table des négociations.