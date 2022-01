Séoul et Washington envisagent un report de leurs exercices militaires de mars

Photo : YONHAP News

Les exercices militaires que Séoul et Washington doivent effectuer conjointement en mars pourraient être reportés au mois suivant, en raison de l’élection présidentielle sud-coréenne, prévue le 9 mars, et de la situation sanitaire liée au coronavirus. A noter que l’épidémie de COVID-19 se propage rapidement dans les bases militaires américaines au sud du 38e parallèle.A en croire un responsable de l’armée sud-coréenne, les discussions allant dans ce sens sont en cours entre les deux pays.Pour rappel, la Corée du Sud et les Etats-Unis organisent des manœuvres d’envergure deux fois par an, en mars et en août, afin de faire l’état des lieux de leur posture de défense combinée face à d’éventuelles provocations nord-coréennes.En 2021, ces opérations ont été menées du 8 au 18 mars et entre le 16 et le 26 août. Soucieux de ménager la gestion de la crise pandémique, les deux alliés en ont réduit le format.